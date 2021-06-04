Лукашенко назвал две причины «недружественных действий Запада»

Задачей Запада является попытка убрать конкурента в лице Белоруссии и дотянуться до России. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с рабочими, сообщает »БелТА».

«Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат», — сказал Лукашенко.

Вторая причина, по словам белорусского президента, кроется в конкуренции.

«Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, именно этим объясняются и санкции, которые были введены в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа».

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.