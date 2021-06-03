Пресс-секретарь Тихановской заявила, что Протасевич дал интервью под пытками

Анна Красулина, пресс-секретарь одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской, прокомментировала интервью основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в эфире белорусского телеканала «ОНТ».

«Роман — заложник, который находится в руках террористов, которые используют садистов для получения нужных слов и картинки от находящегося в их власти человека. К Роману не допускают адвоката. Но при этом пустили журналистов? Это не интервью, это пыточная», — заявила Красулина.

Ранее Протасевич заявил что Светлане Тихановской никогда не стать лидером страны. Кроме того, он рассказал о заговоре и планировавшемся покушении на Лукашенко и роли Тихановской в этом покушении.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.