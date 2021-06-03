Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал вторую прививку вакциной от коронавируса AstraZeneca, сообщает британский телеканал SkyNews.

Борис Джонсон сделал укол в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. Первый компонент вакцины британский премьер-министр получил 19 марта.

«Второй укол сделан. Когда придет ваша очередь, сделайте укол», — написал Джонсон в Twitter.

Он отметил, что практически ничего не почувствовал во время укола.

По данным SkyNews, в Великобритании прививку от коронавируса получили около половины всех взрослых подданных страны.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко допустил ослабление ограничений по COVID-19 после вакцинации 60% россиян.