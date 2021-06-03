Протасевич рассказал об источниках содержания беглых оппозиционеров

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил, что Литве и Польше выгодно содержать Светлану Тихановскую, Павла Латушко и других беглых белорусских оппозиционеров.

«Во-первых, действительно, часть за счет литовских налогоплательщиков. Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. И третье — это финансовая поддержка диаспоры. То есть источников финансирования много», — рассказал Протасевич.

По его словам, например, у Павла Латушко есть в Польше квартира, которую он снимает за €3000 в месяц, и эти расходы, а также службу охраны для Тихановской оплачивает польский бюджет.

Также он указал на дом площадью свыше 600 кв. м. в Вильнюсе, который принадлежит Ольге Карач.

Ранее Протасевич заявил, что Светлане Тихановской никогда не стать лидером.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.