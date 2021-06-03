В МИД РФ назвали неуклюжими попытки Праги обвинить Москву в разрушении отношений

Попытки Чехии переложить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Россию выглядят неуклюже. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления чешской стороны о компенсации от Москвы за взрывы во Врбетице, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнила, что расследование по данному делу еще не завершено, «а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться».

По ее словам, разрушать отношения с Россией начала именно Чехия, которая в течение ряда лет «планомерно осложняла работу российского посольства, изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию».

Так Захарова напомнила о том, как в 2020 году в Праге снесли памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Кроме того, чешская сторона выслала двух российских дипломатов, якобы намеревавшихся отравить пражского мэра рицином.

«Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнеров», — подытожила Захарова.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в котором оказалась и Чехия.

Ранее чешское издание Parlamentní listy со ссылкой на расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO рассказало о нестыковках в официальной версии Чехии о возможной причастности России к взрывам во Врбетице.