Уголовное дело возбуждено после обнаружения патронов в доме Геннадия Гудкова

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту обнаружения 50 патронов от пистолета Макарова при обыске квартиры, принадлежащей политику Геннадию Гудкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — уточнил собеседник агентства.

1 июня в квартире в доме на Большой Грузинской в Москве при обыске было найдено 50 патронов для пистолета Макарова. Квартира принадлежит Геннадию Гудкову, но помещение арендует другой человек. Также при обыске было найдено разрешение на имя Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова.

Обыски у Гудковых проходили в рамках уголовного дела о причинении имущественного вреда. Правоохранители задержали сына Геннадия Гудкова Дмитрия и его тетю Ирину Ермилову. В четверг, 3 июня, суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что известно о деле Гудкова.