В США заявили о попытке организовать «канал российского влияния» в Болгарии

В Министерстве финансов США заявили, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в стране «канал российского влияния», передает РИА «Новости».

Божков является одним из трех болгарских граждан, в отношении которого Соединенные Штаты ввели санкции по «закону Магнитского». Американская сторона считает, что предприниматель давал взятки должностным лицам Болгарии.

В Минфине утверждают, что Божков занимался подкупом официальных лиц в правительстве, а также также был намерен предоставить в текущем году определенную сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, что должно было помочь этому бизнесмену «создать канал для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров».