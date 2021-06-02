США выплатят $7 млн за информацию о главаре Аль-Каиды* в исламском Магрибе»

США пообещали награду $7 млн за информацию о главаре «Аль-Каиды (организация запрещена в России) в исламском Магрибе» Абу Убайде Юсуф аль-Анаби. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепа.

Аль-Анаби находится в санкционном списке США с 2015 года. В 2016 году ограничения против него ввела ООН. В Госдепе уточнили, что «Аль-Каида в исламском Магрибе» совершила целый ряд терактов, среди которых похищения и убийства американцев.

В рамках программы «Вознаграждение за справедливость», которая была запущена в 1984 году, Вашингтон выплатил уже больше $200 млн за информацию о более чем 200 людях.

3 июня в Мали был уничтожен главарь североафриканского крыла террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (организация запрещена в России).