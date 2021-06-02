Рига призывает как можно скорее применить к Белоруссии секторальные санкции

Действия Белоруссии в связи с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair опасны, поэтому необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции против Минска, считает министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого цитирует ТАСС.

«Говоря о последних событиях в Белоруссии, министр иностранных дел подчеркнул, что действия Белоруссии были опасными, поэтому необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции, одновременно продолжая поддерживать белорусское гражданское общество. Министр также поблагодарил своих коллег за солидарность и поддержку в связи с высылкой посла Латвии и дипломатов [из Минска]», — сообщает пресс-служба министерства.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Стакис объяснил это решение тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.

Позднее Минск решил выслать посла Латвии и остальных сотрудников посольства страны из-за инцидента, который в Белоруссии расценили как осквернение государственного символа.

Инцидент с флагом произошел на фоне задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.