Небензя заявил о «похищенной нынешними киевскими властями» Украине

Нынешние киевские власти «похитили» мультикультурную и толерантную Украину, которая существовала до 2014 года. Соответствующее заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА «Новости».

«Для России Украина — ближайший сосед с теснейшими историческими, культурными и семейными связями, место наших общих корней и родина, братский народ», — сказал Небензя.

По его словам, Россия, а также миллионы самих украинцев, изначально понимали, что «майдан» подталкивал страну к опасному выбору не только между Россией и Западом, но и между самими украинцами. Небензя добавил, что «выбор» был спланирован извне и управлялся радикальными националистами изнутри.

Российский постпред при ООН также напомнил, что европейские страны и США поощряли волнения и действия радикалов, проявляя инициативу на всех этапах «майдана».

В среду, 2 июня, проходит неформальное заседание Совбеза ООН, которое организовано Россией. Темой обсуждения стали обстоятельства событий «майдана» и их последствия в Донбассе. При этом ряд членов Совета безопасности, как рассказал Небензя, отказались от участия во встрече.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие.