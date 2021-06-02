Борис Джонсон и Йенс Столтенберг призвали Минск освободить политзаключенных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали власти Белоруссии освободить политических заключенных и объяснить инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом говорится в заявлении канцелярии председателя британского правительства по итогам его сегодняшних переговоров в Лондоне с главой НАТО, передает ТАСС.

«Они осудили недавние действия, предпринятые Белоруссией по аресту Романа Протасевича и Софии Сапеги. Они согласились с тем, что белорусский режим должен освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение произошедшего», — говорится в сообщении.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами вместе со своей девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.