Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США попросил организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой до переговоров между Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

«Во-первых, приехали добрые и надежные друзья Украины, сенаторы, которых я знаю много лет и которые... помогали обеспечить двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе. Я их поблагодарил за это, мы договорились о встрече в Вашингтоне. Моей первой просьбой было — важно, чтобы встреча с президентом Зеленским и президентом Байденом состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве», — заявил Порошенко.

Экс-президент обсудил с сенаторами ряд других тем — в частности, газопровод «Северный поток — 2». По мнению политика, позиция нынешнего президента Украины является «совершенно провальной», но при необходимости прежние санкции можно вернуть.

«К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США», — сказал Порошенко.

Порошенко также напомнил, что Украина постоянно присутствовала на всех саммитах НАТО, однако «ни в 2019-м, ни в 2021-м Украину не приглашают».

Ранее сообщалось, что Украина и США прорабатывают телефонный разговор между президентами Зеленским и Байденом, который может состояться перед саммитом в Женеве, где Байден встретится с Путиным.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.