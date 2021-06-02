Захарова назвала «мощным откровением» слова МВД Чехии об агентах в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала ряд вопросов к Праге после заявления первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека о срочном вывозе сотрудников чешской разведки из России. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского дипломата.

Захарова напомнила, что ранее Гамачек публично заявил о том, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России.

«Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа», — написала дипломат.

В связи с этим заявлением, Захарова адресовала чешской стороне ряд вопросов. В частности, она поинтересовалась, сколько представителей чешских спецслужб раньше работало в России и сколько из них осталось, были ли они кадровыми сотрудниками или завербованными гражданами, работали ли они исключительно на Чехию, по каким паспортам они въезжали на территорию РФ и было ли у них российское гражданство. Захарова также поставила вопрос о том, какие преступления были совершены ими, «если чешское руководство осуществило спецоперацию по их исчезновению».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность спецслужб республики за рубежом и мог раскрыть их агентов в России.