В Думу внесен законопроект о санкциях против всех иностранцев, нарушивших права россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о применении санкций ко всем иностранным гражданам, нарушившим права россиян.

На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против граждан США. Изменения в законе предполагают замену слов «граждан Соединенных Штатов Америки» на «иностранных граждан и лиц без гражданства».

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», - говорится в документе.

При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории России.

Документ также не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних российских граждан на усыновление иностранным гражданам.

Ранее, глава минэкономразвития Максим Решетников заявил о том, что правительство одобрило законопроект о «золотых визах» для зарубежных инвесторов. Предполагается, что иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи.