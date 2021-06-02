Япония направила России протест в связи с задержанием рыболовного судна

Министерство иностранных дел Японии направило России протест после того, как российские пограничники задержали в Охотском море японское рыболовное судно. Об этом сообщает телеканал Эн-Эйч-Кей со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство.

По утверждению японской стороны, в момент задержания судно находилось в исключительной экономической зоне Японии. В связи с этим японский МИД назвал позицию российских властей «неприемлемой», потребовав скорейшего освобождения судна и экипажа.

28 мая японское рыболовное судно, принадлежащее кооперативу в городе Вакканай (префектура Хоккайдо), было остановлено российскими пограничниками для досмотра, после чего судно сопроводили в порт Корсаков.

Ранее стало известно, что окружной суд города Асахикава на Хоккайдо принял решение задержать российское судно «Амур» в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной. Речь идет об инциденте, который произошел 26 мая, когда японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России.