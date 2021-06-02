В МИД Украины заявили, что введут санкции в случае полетов «Белавиа» в Крым

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что если самолеты «Белавиа» окажутся на территории Крыма, против компании будут введены санкции. Об этом она сообщила изданию «Укринформ».

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва начали переговоры по поводу открытия прямых авиарейсов в Крым. «Белавиа» испытывает нехватку рейсов после того, как европейские страны, в том числе Украина, а также США заявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией.

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, Белоруссии в сложившихся политических условиях пора признать российскую принадлежность Крыма и начать налаживать экономические связи с полуостровом.