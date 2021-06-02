Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны

Заместитель руководителя следственной группы, старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат заявил, что белорусская сторона обратилась к Литве с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Генпрокуратуре Белоруссии попросили литовскую сторону допросить бывшего президента данной страны Валдаса Адамкуса как свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения.

«Он свидетель, поскольку есть информация, что он был порученцем у «Минского мясника». Просим допросить его по месту нахождения», — сказал Скурат.

Он уточнил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году.

По словам заместителя руководителя следственной группы, на сегодняшний день идет проверка информации о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца «Минского мясника» Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус.

Согласно данным следствия, Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу «Минский мясник» руководил литовским батальоном, проводившим карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. При приближении Красной Армии к границам Литвы он и другие члены батальона приняли участие в деятельности иных вооруженных коллаборационистских формирований, в том числе Армии обороны Отечества, которая находилась в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.