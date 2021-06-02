В полиции рассказали о связи Геннадия Гудкова с квартирой, в которой нашли боеприпасы

Источник в правоохранительных органах рассказал о связи политика Геннадия Гудкова и его сына Дмитрия с квартирой в Москве, где ранее силовики во время обысков обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм и снаряд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сам Гудков-старший в упоминаемой квартире, которая принадлежит именно ему, не живет, помещение арендует гражданин Н. 1982 года рождения. По словам собеседника агентства, других боеприпасов при обысках найдено не было.

Супруга Дмитрия Гудкова Валерия также рассказала, что в квартире на Большой Грузинской никогда не жили и не живут ни она, ни ее муж.

1 июня полиция провела обыски в домах Гудкова, его отца Геннадия и начальника его штаба «Открытая Россия» Виталия Венидиктова. После окончания обыска политика повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, где его задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба.

Во время обысков в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову, силовики нашли и изъяли 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм и снаряд. Задержанному по делу о причинении имущественного ущерба, может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину политик не признает.

«В квартире также было найдено разрешение на хранение и ношение наградного ПМ», — сказал источник агентства, отметив, что в доме самого пистолета не нашли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следственные действия в отношении политика Дмитрия Гудкова не связаны с политикой.