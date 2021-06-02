Белорусский оппозиционер Латушко подал заявление против Лукашенко в прокуратуру Польши

Глава Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко подал заявление против президента Белоруссии Александра Лукашенко в прокуратуру Польши. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

«Сегодня руководитель НАУ Павел Латушко подал заявление в прокуратуру в Варшаве. В заявлении говорится об угрозах физической расправы и подготовки акта международного терроризма», — указано в сообщении.

Отмечается, что оппозиции известно «не только об угрозах, но и о подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси».

Латушко отметил, что его заявление является символическим, он подал его с целью защитить всех белорусских граждан, которых преследуют белорусские власти в других странах.

«Важно проинформировать прокуратуру Польши об угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны Александра Лукашенко, Николая Карпенкова, Ивана Тертеля, Григория Азаренка, Олега Гайдукевича и других чиновников и пропагандистов, направленных на организацию, в том числе моего похищения в Польше и незаконного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в НАУ намерены предупредить всех, кто планирует преступные действия против белорусов, что их действия не останутся без правовых последствий.

26 мая экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала видеообращение в YouTube, в котором объявила, что белорусская оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Это заявление было сделано на фоне нового обострения отношений Белоруссии и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair, когда самолет, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске.