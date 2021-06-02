СМИ: в ходе обысков у Гудкова обнаружили 50 патронов и снаряд

Во время обысков, которые силовики проводили у политика Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия, были изъяты 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм и снаряд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

1 июня полиция провела обыски в загородном доме политика Дмитрия Гудкова и начальника его штаба «Открытая Россия» Виталия Венидиктова. После окончания обыска политика повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, где его задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба.

Отмечается, что патроны и снаряд находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о том, что политику Дмитрию Гудкову, задержанному по делу о причинении имущественного ущерба, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Дмитрий Гудков — депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен».