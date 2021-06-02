Климкин увидел угрозу в переговорах Путина и Лукашенко о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность в связи с переговорами белорусского президента Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина об открытии авиасообщения между Белоруссией и Крымом.

«Обсуждение Лукашенко и Путиным рейсов из Белоруссии в оккупированный Крым не случайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма и нам и Западу», – написал Климкин на своей странице в Facebook.

1 июня Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, поручение по проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам.

До этого в Крыму предложили Белоруссии открыть прямое авиасообщение с полуостровом на фоне западных санкций против Минска. В ответ гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что на данный момент перевозчик не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать политическое решение о признании полуострова российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.