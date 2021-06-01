Судан объявил о пересмотре соглашения с РФ по базе ВМФ из-за пунктов, наносящих вред стране

Начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что страна объявляет о пересмотре соглашения с Россией по пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ из-за положений документа, которые наносят вред государству. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya».

«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Судан готов к военному сотрудничеству с США.

Ранее Судан объявил, что приостановил действие соглашения о создании морской базы с Россией на территории африканской республики. Посольство России в стране сообщило, что уведомлений о приостановке действия соглашения между Хартумом и Москвой к ним не поступало.

В декабре 2020 года сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране. В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.