Опубликовано новое видео допроса основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новый отрывок видео допроса задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На записи Протасевич выразил уверенность в том, что его подставили.

«Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу», — подчеркивает блогер, не уточняя, о каких его словах идет речь.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.