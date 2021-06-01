США прокомментировали информацию о причастности Дании к слежке за немецкими политиками

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов будет работать с Евросоюзом по каналам безопасности, чтобы ответить на их вопросы по поводу электронной слежки через Данию. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы ответить на любые вопросы через соответствующие каналы по линии безопасности», — сказала она.

Ранее сообщалось, что американское агентство национальной безопасности с помощью властей Дании следило за рядом европейских политиков, среди которых — канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

Речь идет о промежутке времени с 2012 по 2014 год. Спецслужбы Дании предоставили США доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, по данным издания, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Таким образом, датские спецслужбы оказывали помощь Вашингтону в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.