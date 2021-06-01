Источник: политик Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба

Политика Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что политик задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. По его словам, Гудков проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Как сообщил другой источник агентства, допрос Гудкова в настоящее время продолжается. По его словам, вину политик не признает.

Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.