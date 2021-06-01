Евросоюз введет санкции в отношении представителей авиации Белоруссии

Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Вероятно, решение о введении новых ограничений будет принято к 21 июня, когда пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. При этом в начале месяца ЕС внесет в «черный список» несколько физических и юридических лиц «в качестве промежуточного ответа» на действия белорусских властей.

Один из источников агентства рассказал, что все страны-участницы ЕС согласны с таким подходом. По мнению другого источника, введение ограничений будет четким сигналом президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что его действия опасны и неприемлемы.

Кроме того, 4 июня послы ЕС могут принять предварительное решение о запрете белорусским самолетам летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Это позволит европейским министрам одобрить новый санкционный пакет до конца этого месяца.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.