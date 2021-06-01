В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

В НАТО готовы к диалогу с Россией, но все зависит от Москвы. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств-участников Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

«Мы будем говорить сегодня об отношениях с Россией. Это необходимо. И тут наше послание остается ясным и таким же последовательным, как в прошлом: мы готовы к диалогу, и мы сделали предложения, но ключи к лучшим отношениям находятся, совершенно очевидно, в Москве», — сказал министр.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Он выразил опасения относительно того, что за последние годы РФ много инвестировала в военные технологии, а также якобы желает использовать военную силу против своих соседей.

До этого глава военного комитета Североатлантического совета генерал ВВС Стюарт Пич также заявил о стремлении блока вести диалог с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО.