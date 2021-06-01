Лукашенко рассказал о секретных документах, которые он показал Путину в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что привез с собой на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи аналитические материалы белорусских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Глава республики таким образом рассказал о содержимом чемоданчика, который попал в кадр видеосъемки встречи политиков и привлек внимание журналистов.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — сказал Лукашенко.

По его словам, среди документов были также такие, которые касались Российской Федерации, в целом Союзного государства, а также отношений с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Китаем.

«Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина» — сказал белорусский лидер на совещании по вопросам сотрудничества с РФ.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Сочи 28 мая.

Во время переговоров главы двух государств обсудили кредит, авиарейсы и судьбу задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги.