Китайская газета The Global Times опубликовала статью с критикой президента США Джо Байдена за то, что тот начал расследование идеи «лабораторной утечки» коронавируса. В материале говорится, что расследование имеет четыре «ахиллесовых пяты».

Ранее, Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании».

«Им придется принять политическое решение либо подготовить клеветнический доклад, который будет соответствовать антикитайской кампании США, либо отступить перед основной оппозицией ученых и сделать все возможное, чтобы спасти репутацию правительства», — говорится в статье.

Как пишет издание, политические манипуляции США по поводу происхождения вируса зашли слишком далеко, явив четыре «ахиллесовых пяты» в расследовании.

Во-первых, правительство США не уважает отчет о работе первой фазы группы экспертов ВОЗ, оказывая давление, что представляет собой «политические игры, направленные на захват науки».

Во-вторых, презумпция вины, наложенная США на Уханьский институт вирусологии, пошла в противоположном направлении с традиционными методами научного сообщества, отмечает The Global Times.

По мнению автора, ЦРУ и другие спецслужбы имеют опыт фабрикации лжи в политических целях: «на этот раз спецслужбы США снова выступают, но потеряли доверие в самом начале гонки».

Издание отмечает, что США пытаются переложить вину на Китай и контролировать то, что говорят ВОЗ и многие ученые во всем мире, используя инфополе. Пока что американские спецслужбы могут просить только американские СМИ помочь распространить «эти слухи анонимно, потому что у них нет никаких реальных доказательств, которыми можно было бы поделиться с миром».

«США могут встретить свое Ватерлоо в этой битве: они могут потерять доверие, злоупотребляя своей мягкой силой», — пишет издание.

Ранее в МИД КНР заявили о том, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы.