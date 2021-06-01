В Кремле объяснили «спартанскую обстановку» кабинета Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил «спартанскую обстановку» кабинета в Сочи, в котором президент России Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой. Об этом пишет РИА «Новости».

Задавший вопрос журналист отметил, что в помещении практически голые стены, нет герба, а обстановка может быть названа «спартанской».

«Это рабочий кабинет президента в Сочи, абсолютно не новый кабинет, там есть и герб, просто не попал в кадр, но это рабочий кабинет, рабочая обстановка, потому что все-таки встреча носила не церемониальный, а именно рабочий характер», — сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что Кузнецова представила доклад о своей деятельности за прошедший год, поэтому встреча имела такой рабочий характер.

В Сочи Путин также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры длились больше пяти часов.