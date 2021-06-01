В Германии назвали санкции ЕС против Белоруссии «выстрелом себе в ногу»

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Евросоюз не должен «прострелить себе ногу», вводя санкции против Минска, однако думать о реакции в ответ на действия белорусских властей в связи с ЧП с самолетом компании Ryanair необходимо. Об этом сообщает РИА «Новости».

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега, позже ее арестовали на два месяца. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После этого официальный представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и другими союзниками готовят персональные санкции против белорусских должностных лиц из-за инцидента с самолетом Ryanair, который произошел 23 мая.

По словам главы комитета бундестага ФРГ, он всегда активно выступал за отмену санкций, введенных против России, так как они мешают экономике ФРГ и РФ, а также их дальнейшему сотрудничеству.

«Поведение властей в Беларуси можно оценивать только отрицательно. Заставить приземлиться самолет, летящий между двумя европейскими странами, арестовать пассажира, арестовать его девушку — так это не работает. Европа должна задуматься о том, как на это отреагировать» — заявил глава комитета.

Кроме того, Эрнст добавил, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко в этом вопросе в высшей степени оправданы и должны отвечать интересам мирового сообщества.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что санкции европейского союза в отношении Белоруссии будут носить точечный характер.