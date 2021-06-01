Зеленский призвал Германию предоставить Украине оборонительное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы больше помочь украинскому государству, предоставив ему оборонительное оружие. Соответствующее заявление политик сделал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

»Ангела Меркель (канцлер ФРГ — ред.) многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в «нормандском формате»», — сказал Зеленский.

По его словам, то, что Берлин делает для Украины, он делает для себя.

Президент отметил, что у Германии есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника. Кроме того, ФРГ — одна из передовых стран в автомобилестроении. Зеленский также отметил, что у Германии есть геополитическое оружие.

Ранее Зеленский в очередной раз заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.