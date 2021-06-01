В Крыму не захотели обсуждать с Зеленским статус полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что всякие переговоры на тему статуса Крыма категорически исключены, жители региона не намерены обсуждать это с Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что выступает за объединение переговоров по Крыму, Донбассу и «Северному потоку — 2» на одной площадке, которой мог бы стать «нормандский формат».

Гемпель отметил, что украинский лидер словно «живет в параллельном мире».

«Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на это счет исключены», — подчеркнул глава парламентского комитета.

По его словам, стороны могут переговорить лишь о налаживании приграничного сотрудничества. Гемпель отметил, что жители Крыма семь лет назад сделали свой окончательный и бесповоротный выбор, и Киев обязан считаться с этим выбором.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.