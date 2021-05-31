Захарова ответила на призыв Чехии убрать ее из списка недружественных стран РФ

Россия, внося Чехию в список недружественных стран, называет вещи своими именами, реагируя на высылку российских дипломатов, что противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — говорится в заявлении дипломата.

Ранее чешские власти призвали Россию отказаться от обозначения Чехии как недружественного государства. По мнению ведомства, исключение Чехии из списка недружественных стран необходимо для снижения напряженности в отношениях между Прагой и Москвой.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, в нем числятся Чехия и Соединенные Штаты.

В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками. Чешский президент Милош Земан назвал решение России «глупостью».