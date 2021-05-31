Чехия потребует у РФ компенсации за взрывы во Врбетице

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На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
Dalibor Gluck/CTK Photo/Global Look Press

Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, пишет ТАСС.

«Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект», — сказал министр.

Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее все высланные российские дипломаты покинули Чехию.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.