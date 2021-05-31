Чехия потребует у РФ компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, пишет ТАСС.

«Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект», — сказал министр.

Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее все высланные российские дипломаты покинули Чехию.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.