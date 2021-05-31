Источник: британская разведка предложила сотрудничество террористам в Сирии

Россия располагает сведениями о том, что представитель британской разведки МИ-6, бывший спецпосланник Великобритании по Ливии Джонатан Пауэлл провел встречу с членами действующих в Сирии террористических группировок, в том числе с главарем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России). Об этом сообщил дипломатический источник в Москве, передает ТАСС.

«По имеющейся информации, спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии. Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в Идлибской зоне деэскалации близ КПП «Баб Аль-Хава» на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса «Хейят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ) (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»), лидера пресловутой «Ан-Нусры» Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки МИ-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, «особый цинизм этому событию придает то, что основной темой обсуждения стала возможность исключения «Хейят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ) из списков террористических организаций». Источник сообщил, что британская сторона предложила террористам отказаться от подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество. Сотрудники британских спецслужб рекомендовали Аль-Джулани дать интервью одному из американских журналистов с тем, чтобы создать положительный имидж возглавляемого им террористического альянса и таким образом реабилитировать его.

«К процессу ребрендинга «нусровцев» предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США», — отметил источник.

Помимо этого, по его словам, «достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН».

Ранее в поддержке террористических группировок Сирия обвинила Турцию. Так, глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, обвинил Анкару в поддержке действующей в Сирии террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».