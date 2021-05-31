Патрушев: Россия может применить силу в ответ на действия других стран

Россия может применить силовые методы в ответ на недружественные действия других государств, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, новая редакция Стратегии национальной безопасности отражает стремление Москвы к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Однако при этом документ утверждает право России на симметричные и асимметричные меры для пресечения и предотвращения недружественных действий.

«В первую очередь введение специальных экономических мер, но, в случае необходимости, [могут быть применены] и силовые методы принуждения», — рассказал Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза предупредил, что перед выборами в Государственную думу и Всероссийской переписью населения активизируются попытки из-за границы нагнетать в России социальную напряженность.

В связи с этим Патрушев призвал усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения ложной информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации.