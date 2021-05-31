В Минобороны Дании отреагировали на сообщения о слежке за Меркель

Министр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы и Копенгаген придерживается этого принципа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать немецких политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка. По данным немецких СМИ, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда и осуществлялась прослушка. Слежка проводилась в том числе за МИД и Минфином Дании, а также одной из компаний в сфере ВПК.

«Правительство Дании не будет комментировать спекуляции в средствах массовой информации относительно наших разведывательных служб. Позиция датского правительства ясна – систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти», — говорится в заявлении министра.

Ранее глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от Минобороны Дании полный доклад относительно распространившейся в СМИ информации о том, что американские спецслужбы с помощью датского королевства в течение нескольких лет следили за ведущими европейскими политиками.