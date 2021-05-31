СМИ: вице-премьер Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в России

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность спецслужб республики за рубежом и мог раскрыть их агентов в России. Такое мнение выразили журналисты издания «Список», комментирую одно из заявлений политика Чешскому телевидению.

Утверждается, что 19 апреля Гамачек сообщил в эфире, что спецслужбы Чехии непосредственно до того, как стали известны подробности о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице, срочно стали отзывать своих сотрудников из России. По данным издания, глава МИД республики заявил, что не имеет права распространять сведения о работе разведки за рубежом.

«У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами [Чехии] и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов [действующих в России]», — говорится в статье «Списка».

Издание цитирует слова Гамачека, которые он сказал спустя два дня после заявления Праги об инциденте во Врбетице.

Тогда политик сообщил, что за несколько дней до придания огласке инцидента он до ночи находился в министерстве иностранных дел вместе с главой чешских спецслужб.

«Мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из РФ]», — приводятся слова вице-премьера.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в котором оказалась и Чехия.

Ранее болгарский торговец оружием рассказал, что во Врбетице хранили старые боеприпасы.