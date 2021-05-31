Бывший советник Трампа на нацбезопасности считает возможным военный переворот в США

Экс-советник 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн уверен, что в стране может произойти военный переворот. Об этом сообщает издание HuffPost.

По словам бывшего советника американского главы, военный переворот в США по образцу Мьянмы непременно «должен случиться».

«Это должно произойти», — заявил Флинн.

Кроме того, Флинн поделился своим видением военного переворота и диктатуры в США.

«Я хочу знать, почему то, что случилось в Мьянме, не может произойти здесь?» — спросили у бывшего советница по нацбезопасности.

На что Флин ответил, что «нет причин» и переворот может произойти.

В ноябре Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, обвиненного ранее в «неправомерных контактах с российским послом и даче ложных показаний ФБР. В Белом доме США объяснили решение президента стремлением прекратить политизированное преследование невиновного.

С начала февраля в Мьянме не утихают протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого власть перешла в руки главнокомандующего вооруженных сил генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Данный шаг предприняли после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.