МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами

Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году. Такое заявление в интервью газете «Коммерсантъ» сделал глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал Макей.

По его словам, информация, полученная российскими спецслужбами с «конкретными фамилиями и именами олигархов», позволила предотвратить провокации.

Министру также задали уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», — ответил Макей.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании в Москве адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту, готовивших переворот в Белоруссии. По данным спецслужбы, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.