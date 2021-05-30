МИД Белоруссии объяснил, почему самолет Ryanair сел в Минске

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что пилоты Ryanair могли посадить самолет в Вильнюсе, но выбрали Минск. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе. Но он принял иное решение, и после этого был поднят в воздух для сопровождения истребитель», — сказал он.

Он заявил, что истребитель не принуждал экипаж сажать самолет. По словам Макея, сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, после чего экипаж принимал решение о посадке и проводил переговоры с руководством Ryanair и с аэропортом Вильнюса.

По словам главы МИД Белоруссии, власти страны не знали, что на борту судна находятся основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега.

При этом директор Минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил в эфире белорусского телеканала СТВ, что самолет сел в Минске, потому что аэродромы Бреста и Гродно в тот день не работали.

«Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным», — сказал он.

По его словам, на момент входа лайнера в воздушное пространство Белоруссии аэропорт Минска оказался для него ближайшим.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.