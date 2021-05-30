Праймериз «Единой России» завершился по всей стране

Предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране, сообщает Telegram-канал политической партии.

«Все счетные участки в регионах закрыты, и электронное голосование на сайте pg.er.ru окончено. Процедура предварительного голосования «Единой России» официально завершилась. Впереди — обработка голосов и подведение первых итогов», — указано в сообщении.

В партии назвали это голосование самым масштабным и массовым «в политической истории страны и партии».

Ранее стало известно, что на очных праймериз ЕР в регионах работает почти 4 тыс. наблюдателей.

По предварительным данным, явка на предварительном голосовании «Единой России» на 17.00 составила 9 млн 638 тысяч человек. Из них более 6 млн избирателей сделали свой выбор онлайн на сайте PG.ER.RU. 3 млн 625 тысяч человек проголосовали очно.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая в 21.00 мск, сразу после того как будут соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.