Байден пообещал напомнить Путину о недопустимости нарушения прав человека

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед Белым домом в честь общенационального «Дня Поминовения», заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнит российскому лидеру о недопустимости нарушения прав человека, сообщает Reuters.

«Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве и ясно дам ему понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права [человека — прим. «Газеты.Ru»]», — заявил Байден.

Ранее Володин заявил, что Европарламент пытается испортить предстоящую встречу Путина и Байдена.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Джо Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.