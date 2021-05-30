В Таиланде нашли тело украинского посла

Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта умер в отеле на острове Ко-Липе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции королевства, признаков насильственной смерти не обнаружено. Отмечается, что тело Бешты нашли в полшестого утра.

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