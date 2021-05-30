Постпред назвал Крым лакмусовой бумажкой отношения Белоруссии к России

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов считает, что отношение Белоруссии к России определяет позиция белорусов по полуострову. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крым — лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России. Проблема конструктивного взаимодействия Белоруссии с Крымом – вопрос исключительной политической важности», — отметил он.

Ранее гендиректор белоруской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что на данный момент перевозчик не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать политическое решение о признании полуострова российским.

«Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил гендиректор.

Как отметил Чергинец, когда Крым принадлежал Украине, авиакомпания летала туда с перерывами. Приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами, уточнил он.

При этом глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец считает, что «Белавиа» не следует упускать уникальный шанс стать первой иностранной авиакомпанией в Крыму.