Премьер Литвы призвала ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве БелАЭС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщает Financial Times.

Она отметила, что Евросоюз должен рассмотреть «все виды санкций» против властей Белоруссии, включая ограничения в отношении различных секторов экономики и компаний, участвующих в строительстве БелАЭС. По мнению Шимоните, инцидент с посадкой самолета Ryanair стал примером «полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС».

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить работу Белорусской АЭС из-за ее небезопасности. За документ проголосовали 642 депутата, против — 29, воздержался — 21.

Также сообщалось, что президент республики Александр Лукашенко утвердил сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС. Согласно документу, первый блок Белорусской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в 2021 году, а второй — в первом полугодии 2022 года.