Путин не купался с Лукашенко в Черном море

Президент России Владимир Путин не купался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Черном море, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с изданием «Подъем».

«Сегодня нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, искупался ли глава государства вместе с Лукашенко.

Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море, температура воды составляла +16°С.

Российский лидер предложил главе Белоруссии искупаться 28 мая в ходе переговоров в Сочи, Лукашенко поддержал такую инициативу.

29 мая президенты совершили морскую прогулку после переговоров. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидеры двух стран «договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

Подробнее об итогах переговоров в Сочи — в материале «Газеты.Ru».