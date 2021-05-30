Глава Европарламента выступил за ужесточение санкций против России

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал к ужесточению антироссийских санкций на фоне обсуждения новых рестрикций в отношении Белоруссии. Его слова приводит T-Online.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — заявил Сассоли.

Он также назвал отношения между Россией и Евросоюзом «очень напряженными».

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС предлагают администрации Соединенных Штатов выступить с совместным заявлением о планах держаться единого подхода к России. До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Брюссель обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран Евросоюза с измененным маршрутом в облет Белоруссии.