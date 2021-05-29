Стали известны подробности переговоров Путина и Лукашенко

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о выделении второго транша российского госкредита и расширении географии полетов «Белавиа» в России по итогам переговоров в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко продолжают в субботу, 29 мая, общение в Сочи, куда белорусский лидер прибыл в пятницу, 28 мая. Как сообщалось, в начале переговоров Путин предложил Лукашенко искупаться в море. Переговоры длились 5 часов 15 минут.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президенты также могут обсудить инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, в частности, тему ареста российской гражданки Софии Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, молодого человека задержали вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.